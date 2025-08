This is a preview of a new page on our research archive. To explore this page and others, visit the White Rose Wiki website. Support our work by purchasing a paid subscription on Substack, directly through PayPal, or Buy Me a Coffee.

Wikimedia Foundation

The Wikimedia Foundation (WMF) is an American 501(c)(3) nonprofit organization based in San Francisco, California. It is the host of Wikipedia.

History

Wikipedia founder Jimmy Wales announced the launch of the Wikimedia Foundation on June 20, 2003.

In January 2016, WMF announced the creation of the Wikimedia Endowment, a $100 million fund managed by the Tides Foundation.

Organization

WMF has been a client of The Bridgespan Group, Democracy Partners and williamsworks.

Personnel

Funding

Donors to the Wikimedia Foundation include:

21st Century Fox

4Subsea

A & M Inspection Services

Abbott Laboratories

AbbVie Foundation

Abe Farag Family Foundation

Aber D. Unger Foundation

Academy Place Foundation

ACON Laboratories

Acton Family Giving

Adam J. Weissman Foundation

Adobe

Advisory Board Crystals

Aetna Foundation

Affinity Answers

Agilent Technologies

Aidan Products

Airbnb

Airbus

Albert E. Harrison Foundation

Albert Hans

Alcon Vision

Alfred P. Sloan Foundation

Allstate

Alpine School District

A-Mark Foundation

Amateur Radio Digital Communications (ARDC)

AmazonSmile Foundation

American Endowment Foundation (AEF)

American Express

American Express Foundation

American International Group (AIG)

America's Charities

Ameriprise Financial

Amgen Foundation

Amont Foundation

Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) (in-kind)

Analog Devices

Answers Corporation

Aon

Aon Foundation

Apple

Apple Pickers Foundation

Applied Materials Foundation

Arcadia Fund

Ares Software

Argosy Foundation

Arlene & Arnold Goldstein Foundation

Art Blocks

Aruba Networks

Ascend Capital

Ashok K. Moza Foundation

ASML

Aspera

Astex Pharmaceuticals

Astox Pharmaceuticals

AstraZeneca

AT&T

AT&T Foundation

Atlassian

Austin Community Foundation

Autodesk

Autodesk Foundation

Automatic Data Processing (ADP)

Avago Technologies

Awareness Publishing

Axiom Works

Ayco Charitable Foundation

BAE Systems

Bailey Family Foundation

Ball Corporation

Bank of America

Bank of New York Mellon (BNY)

Bard Consulting

Barnik Tarbut Foundation

Baseline Telecom

Battelle Memorial Institute

Bayer Family Foundation

Beauchamp Place Communications

The Behemoth

Belay Foundation

Bell Charitable Foundation

Belmonte Foundation

BeneWiki

Bessemer Trust

Best Buy Children's Foundation

BiblioLabs

Biegelsen Foundation

Big Wheel Brigade

Bill & Melinda Gates Foundation

Bing

Biogen

BlackRock

Bloomberg L.P.

BLT Communications

Blue Sky Scrubs

Bluestem Asset Management

BMO Financial Group

BMT Micro

Boeing

Bohemian Foundation

Booz Allen Hamilton

Boris and Inara Teterev Foundation

Boston Consulting Group (BCG)

Boulder Labs

BP Foundation

Brave Software

Bread Financial

Brickell Analytics

Bridgeville Animal Hospital

Bright Funds

Brightwater Fund

Brin Wojcicki Foundation

Bristol-Myers Squibb (BMS)

Broadcom

Brooks Family Foundation

Broyhill Family Foundation

Bruce & Erica Greer Family Foundation

Bruce Ford Brown Charitable Trust

Burt and Diana Cutler Family Foundation

CA Technologies

Cadence Design Systems

Caithness Foundation

Calvin K. Kazanjian Economics Foundation

Cameron Foundation

Canadian Pacific Railway

Capital Group Companies Charitable Foundation

Caremed Health Corporation

Cargill

Carmax Foundation

Carnegie Corporation of New York

Cascade Asset Management

Casual Connect

Caterpillar Foundation

Caulkin Family Foundation

CDK Global

Cedar Street Advisors

Cedarcide

Century Arts Foundation

Chalmers University of Technology Department of Signals and Systems

Chan Zuckerberg Initiative (CZI)

Charina Endowment Fund

Charitable Flex Fund

Charlene and David Howe Foundation

Charles Maxfield Parrish and Gloria F. Parrish Foundation

Charles R. Schwab

Charles Schwab Foundation

Charles Spear Charitable Foundation

Chevron

Christopher Ruddy

Ciena

Cigna Foundation

Cisco

Citrix Systems

Clorox Company

Clorox Company Foundation

Cloudera Foundation

Coca-Cola Company

Coleman Foundation

The College Board

Coltman Family Foundation

Columbia Pictures

Combined Federal Campaign (CFC)

Comcast

Community Foundation Sonoma County

Comscore (in-kind)

Conger Family Foundation

ConocoPhillips

Constellation Energy

Cooper-Siegel Family Foundation

Costco

CouponFollow

CRAIC Technologies

Craig Newmark Philanthropic Fund

Craigslist

Craigslist Charitable Fund (CCF)

Crankstart Foundation

Crete Family Foundation

Critical Mass

Crossref

CrowdStrike

Crown Clothing Corporation

CyberGrants

Dalio Foundation

Dallas Foundation

Damial Foundation

Danem Foundation

Daniel and Margaret Carper Foundation

Database Consulting Group (DCG)

Dauber Foundation

David and Amy Fulton Foundation

David and Lucile Packard Foundation

David S. Howe Foundation

Davis-King & Associates

DECA

Dell

Denker Foundation

Deutsche Bank Americas Foundation

Dev Bootcamp

Dierdre Moire Corporation

Dillon Fund

DirecTV

Disruptor Foundation

DocuSign

Dolby

Douglas B. Marshall Jr. Family Foundation

DraftKings

Dr. Dobb's

Dr. Jack Widrich Foundation

DRB Systems

Dream Town Realty

DreamHost

Drollinger Family Charitable Foundation

Dropbox

Drucilla Cooper Memorial Fund

Duke Energy

The Durst Organization

D.W. Gore Family Foundation

eBay

eBay Foundation

Educational Networks

Eggplant Systems and Design

Elasticsearch

Electronic Arts (EA)

Electronic Frontier Foundation (EFF) (in-kind)

Elevate Prize Foundation

Eli Lilly

Elia Games

Elizabeth Ireland Graves Foundation

Ellis Family Fund

Elon Musk

Elsevier Foundation

Emigre Fonts

Empax

Energy Income Partners (EIP)

Entertainment Industry Foundation (EIF)

Epic Games

Erasmus Foundation

Eric Anderson Foundation

Ericsson

eSolutionsFirst

Etsy

Evari GIS Consulting

Evolve Collaborative

EvoSwitch (in-kind)

EWCY Foundation

Exbrook (in-kind)

Exelon

Expedia

ExxonMobil Foundation

F5

Fenwick & West

Feral Interactive

Fia Ewald Consulting

Fieldstead and Company

First National Bank

Fiserv

Flightkeys

Florida First Capital Finance Corporation (FFCFC)

FM Global

Ford Foundation

Foresite Capital Management

Forward Faster

Foundation for a Better World

Foundation for Community Empowerment (FCE)

Fournier Family Foundation

Frances and Benjamin Benenson Foundation

Frank and Denise Quattrone Foundation

Frank Reynolds Architects

Freddie Mac Foundation

Freeman Foundation

Friends of The Web

Frost Bank

Frumkin Falco Family Foundation

Fulcrum Foundation

Fund for Second Nature

Garner Ted Armstrong Evangelistic Association

Gay Chemists Support Fund

GC Companies

GE Foundation

Geisel Family Foundation

Genentech

General Electric (GE)

General Mills Foundation

George and Alice Rich Charitable Foundation

Gilead Sciences

GitHub

Giuliani Family Foundation

GivingForce Foundation

GlaxoSmithKline

Glenair

Global Eye Investments

Global Impact

GlobalGiving

Goldman Sachs

GoHealth

Goldman Sachs Philanthropy Foundation

Google

Google.org

Gordon and Betty Moore Foundation

Grace Jones Richardson Trust

Grainger Foundation

Grand Rapids Community Foundation

Graphics Press

Grattan Institute

Hallick Family Foundation

Hamilton Foundation

Hard Money Home

Harnisch Family Foundation

Healers Who Share

Hearst

Heartsprung Fund WA

Helen Ingham Foundation

Hellman Family Foundation

Hewlett-Packard Company Foundation

Hexza Corporation Berhad

Highland Vineyard Foundation

Hillspire

Hitz Foundation

Home Depot Foundation

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey

Horizons Ventures

Hospira

Hotger

Houser Foundation

Houston Endowment

Howard Gilman Foundation

HPE Accelerating Impact

HSBC

Hull Family Foundation

Hulston Family Foundation

Humble Bundle

Hummingbird Foundation

IBM

IJzerlo Holding

Illinois Tool Works Foundation

IMC Chicago Charitable Foundation

Indeed

Indie Prize

Indigo Trust

Init7 (in-kind)

Insight Designs

InstaForex Companies Group

IntegraScan

Intel

Intergrid Mideast Group

International Monetary Fund (IMF)

Intetics

Intuit Foundation

Intuitive Foundation

Intuitive Surgical

Invest in the Future Foundation

Iolo

iPodRip

IQVIA

Isambard Kingdom Brunel Society of North America

Jack Dorsey

James and Angela Thompson Foundation

Jellyvision

Jewish Community Federation and Endowment Fund

JobDiva

Joby Foundation

John and Frances Beck Foundation

John Arnold

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

John Deere

John Hancock Financial Services

John P. McCaskey Foundation

John Stossel

John Templeton Foundation

Johnson & Johnson

JPMorgan Chase Foundation

Juniper Networks

Juno

JustGive

Kalpatharu Foundation

Kaphan Foundation

Kara Fund

Kaz Foundation for Social Advancement

KDSM Fund

Keel Foundation

KeepCalling

Kellogg Company

Kennisnet (in-kind)

Keough Family Foundation

Keysight Technologies

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Foundation

King Baudouin Foundation

KLA Foundation

KLA-Tencor

Kleinschmidt Family Foundation

Klorfine Foundation

Knight Foundation

Koppelman Family Foundation

La Vida Feliz Foundation

Ladders

Lam Research

Lamb & Barnosky

Lana Wachowski

Las Vegas Media

LATI

Laura Arnold

Lawrence E & Elaine Smith Irell Foundation

Lawrence Livermore National Laboratory

Lawrence W. Inlow Foundation

Leaseweb (in-kind)

LegitScript

Leo Model Foundation

Leon Levy Foundation

Li Lu Humanitarian Foundation

LibertyVPS

Liberum

Lilly Wachowski

Lincoln Loop

LinkedIn

LinkResearchTools (LRT)

Liz Simons

Local Independent Charities of America

Lone Pine Capital

Lopker Family Foundation

Luetschine Consulting

MABTOOLS

Macquarie Group Foundation

Maple Tree Fund

Marathon Petroleum Corporation

Marc Haas & Helen Hotze Haas Charitable Foundation

Marc Haas Foundation

Marcy and Leona Chanin Foundation

Mark Heising

Markle Foundation

Martin & Ottaway

Mary H Storer Foundation

Mastercard

Match Group

MathWorks

Matshym Foundation

Max and Victoria Dreyfus Foundation

May Family Foundation

MBI Benefits

McKesson Foundation

McKinsey & Company

McMaster-Carr

Medtronic Foundation

Meltwater

MerchantOS

MerchLogix

Merck Foundation

Merrill Family Charitable Foundation

Metropolitan Arts Partnership

Micron

Microsoft

Middle Road Foundation

Midvale Foundation=

Million Children Foundation

Milner Family Foundation

Minassian Media

Miron Enterprises

Mitchell Kapor Foundation

Moneta Asset Management

Montgomery Family Foundation

Morgan Stanley

Morino Institute

Motorola Solutions Foundation

MRC Holland

MUFG Union Bank

Murphy USA

Musk Foundation

Mycelium Foundation

nafSadh

Naida S. Wharton Foundation

Nancy Conger Weldon Charitable Foundation

National Christian Foundation

National Instruments

National Philanthropic Trust

Navy Federal Credit Union (NFCU)

Nead Werx

Neeru Khosla

NetApp

Netflix

Network for Good

New York Community Trust

Newgen KnowledgeWorks

Newsmax Media

Nicholas Pritzker

Nike

Nintendo

Niverplast

Nmap Project

No Starch Press (in-kind)

Noble Energy

Nora Roberts Foundation (NRF)

Nord Family Foundation

Nordic Naturals

Nordstrom

North American Herb & Spice

Northern.tech

Northwater Capital Management

Novartis

NVIDIA

NYSE Euronet Foundation

Ocean Rain Foundation

Okta

Old Stones Foundation

Omidyar Group

Omidyar Network

Omidyar Network Fund

One Point of Light Foundation

OnVerify

Open Data Institute (ODI)

Open Geo Group

Open Knowledge Association (OKA)

Open Society Institute (OSI)

Oracle

Oregon Community Foundation

Osborne Partners

Others Foundation

P&C Collins Fund

Pale Blue Dot

Palo Alto Networks

Pan Am 103 Lockerbie Legacy Foundation

Paradox Interactive

Paramount Pictures

Partnership for Giving (P4G)

Pata Industrial Company

Pavel Durov

PayPal

PCH Integrated Regulatory Services

Pearl M. & Julia J. Harmon Foundation

PediaPress

Peil Charitable Trust

Pentair

PepsiCo Foundation

Perforce Foundation

Perkins Coie (in-kind)

Pew Charitable Trusts

Pfizer

Pfizer Foundation

PG&E Corporation Foundation

Phillips 66

Pieper Electric

Pinion Street Foundation

Piper Sandler Companies

Pittsburgh Foundation

PixInsight

PlayStation Cares

Pond Family Foundation

Porphyry Road Foundation

Post Investment Group

Prague & Company

Precor

Prickett, Jones & Elliott

Princess of Asturias Foundation

Princeton Area Community Foundation

Progressive Insurance Foundation

PromoPro

Prudential Financial

Prudential Foundation

PSW Group

Purjes Foundation

Qamcom

Qatar Foundation

Qualcomm

Quality Logo Products

Ranae DeSantis Foundation

Rau Abhari Fund

Raymond Family Foundation

Raytheon

Red Hat

Red Oak Foundation

Redner Family Foundation

RefME

Regeneron Pharmaceuticals

RELX Group

Renée B. Fisher Foundation

Reprise Software

Reservoir Labs

RetailMeNot

Revada Foundation

Reynolds American Foundation

Richard Henry and Kathryn Hood Harjes Foundation

Richard Lounsbery Foundation

Rick and Susan Goings Foundation

Riot Games

Ripples a Not-For-Profit Corporation

Robert Gore Rifkind Foundation

Robert Wood Johnson Foundation

Roblox

Roche Diagnostics

Rochelle and David A. Hirsch Foundation

Rockefeller & Co.

Rockefeller Foundation

Ron Unz

Rothschild Foundation

Royal Netherlands Aerospace Centre

Royce Family Foundation

Ruby Family Foundation

Runtime Design Automation

Russell Investments

Russel Simmons

S&P Global

S5 Consulting

Salesforce.org

Samsung

San Diego Foundation

San Francisco Foundation

SanDisk

Santa Barbara Foundation

Santa Fe Community Foundation

SAP

Savings.com

Schaible Seidlitz Foundation

Schneider Electric Foundation

Scooter Software

Seattle Foundation

Select Equity Group Foundation

Selz Foundation

Semantic Arts

Serad Holdings

ServiceNow

Shanbrom Family Foundation

Shankar Ramaswamy

Shell

Shell Oil Company Foundation

The Shifting Foundation

Siegel Family Endowment

SigmaZone

Sigrid Rausing Trust

Silicon Valley Bank (SVB)

Silicon Valley Community Foundation (SVCF)

Silverleaf Foundation

Simons Foundation

Simply Science

Sims/Maes Foundation

SingleHops

Skinner Fund

Skowronski Family Foundation

Skyemar Foundation

Snyder White Oaks of Delaware Foundation

Socialtext

Soros Fund Charitable Foundation

Southway Builders Charitable Trust

SpaceX

Sparkjoy Foundation

Splunk

Sports Reference

Spotify

Sprague Foundation

Stack Exchange

Standard Insurance

Stanton Foundation

Starbucks

Startpage

State Farm Companies Foundation

State Street

Stavros Niarchos Foundation

Steven Ayers Investment Management

Steven Pinker

Strompolos Family Foundation

StrongAuth

Stryker

Strypemonde Foundation

Sun Microsystems (in-kind)

SurveyMonkey

Susan Isabel Foundation

Susan Pritzker

Swift River Fund

Symantec

Synchrony Financial

Synopsys

Syntris Business Systems

T. Rowe Price Charitable

Tableau Foundation

Tableau Software

Takeda Pharmaceuticals

Tarbell Family Foundation

TD Ameritrade

Teamtrio Fund

Telcordia Technologies

Tele2 (in-kind)

TeliaSonera (in-kind)

Tesla Government

Texas Gulf Bank

Texas Instruments

Texas Instruments Foundation

Texland Petroleum

Textron

Thermo Fisher Scientific

Thistledown Foundation

Thomas Rosato Foundation

Thomson Reuters

Thorlabs

Thrivent Financial Foundation

Tides Foundation

Tikvah Philanthropic Fund

Time Warner Telecom

Titcomb Foundation

T-Mobile

Towanda Charitable Foundation

Toyota InfoTechnology Center

Tradebot Ventures

Traductions Serge Bélair (TRSB)

TransUnion

Traust

Tripadvisor

Truist

Tungare Manohar Family Foundation

Twig Foundation

Twilio

Twitter

Two Sigma

U-blox

UBS

Unger Foundation

United Services Automobile Association (USAA)

United Technologies

UnitedHealth Group

UnitedHealthcare

University Library at California State University, Northridge

USA Networks

V&B Philanthropy

Vanguard

Varian Medical Systems

Vast Action

Verisign Cares

Veritas Technologies

Verizon Foundation

Vertex Pharmaceuticals

ViacomCBS

ViaSat

Villazzo

Vinod Khosla

Vint Cerf

Visa

Voya Foundation

VMware Foundation

Wakimoto Charitable Foundation

Walt Disney Company

Walt Disney Company Foundation

Wargaming.net

WarnerMedia

Washakie Foundation

WatchMouse (in-kind)

Waymo

Wells Fargo

Wendroff & Associates

WePay

WestWind Foundation

Wikia

WikiHow

Wikiwand

William & Karen Tell Foundation

William and Flora Hewlett Foundation

William H. Hurt Foundation

Willowridge Partners

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (in-kind)

Windmill Foundation

Wisdom for the World Foundation

Wix

Wohler Technologies

The Wonderful Company Foundation

Wonderful Giving

WoodNext Foundation

Workday

Xcel Energy Foundation

Xilinx

Xmind

XX-Net

Yahoo

Yardi Systems

Yee Family Foundation

Yellow River Foundation

Yelp

Yelp Foundation

Yetadel Foundation

Yola

YourCause

Zegar Family Fund

Zephyr Charitable Foundation

Zoline Foundation

ZX Lidars

Chapters

Wikimedia Australia

Wikimedia Austria

Wikimedia CH

Wikimedia DC

Wikimedia España

Wikimedia France

Wikimedia Germany

Wikimedia Hungary

Wikimedia Indonesia

Wikimedia Israel

Wikimedia Italia

Wikimedia Netherlands

Wikimedia Sweden

Wikimedia Ukraine

Wikimedia United Kingdom

